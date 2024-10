Comemoração do gol do penta cearense do Fortaleza aproximou Calebe de noiva famosa

Calebe anotou o gol do penta do Tricolor Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

A cantora gospel Sarah Beatriz, falou em entrevista ao programa "Conversa com o Bial" sobre o seu noivado com o jogador Calebe, do Fortaleza. Sucesso no universo gospel, ela se declarou ao meia-atacante tricolor e também contou como eles se conheceram. Segundo Sarah, o primeiro contato entre eles foi através de uma rede social. Calebe enviou uma mensagem com 'amém', que foi visualizada pela cantora. Mas ela não respondeu. "Só que ele não desistiu. Ele me mandou um vídeo do cachorro dele, que é da raça golden (retriever), o mesmo que o meu e aí começou a conversa", lembrou a cantora durante o programa Conversa com Bial, que foi ao ar na última segunda-feira (28).

Agora torcedora do Fortaleza (apesar de ter nascido em Nova Iguaçu, na baixada fluminense do Rio de Janeiro), Sarah recebeu o seu pedido de casamento em outubro. Além disso, ela revelou que o fato de Calebe ser cristão também ajudou na relação. Sarah relembrou que, ainda quando estava conhecendo Calebe, assistiu um vídeo dele que se tornou especial: a comemoração do meia após fazer o gol que garantiu o pentacampeonato cearense ao Fortaleza, em 2023. O jogador, ao marcar o tento nos acréscimos do segundo tempo, exibiu a frasa "Jesus te ama" estampada em uma camisa branca que vestia por trás do uniforme do clube.