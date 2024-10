Palmeiras x Fortaleza ao vivo pela Série A 2024; siga transmissão

Equipes duelam neste sábado, 26, às 16h30min (de Brasília), pela 31ª rodada do certame nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Palmeiras e Fortaleza duelam neste sábado, 26, às 16h30min (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O confronto será realizado no Allianz Parque, em São Paulo/SP. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

Palmeiras x Fortaleza ao vivo: ouça via YouTube