Escalação: como Grêmio e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Grêmio e Fortaleza se enfrentam hoje, sexta-feira, 4 de outubro (04/10), em jogo da 29ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada na Arena do Grêmio, às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Grêmio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

4-3-3: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson; Cristaldo, Aravena e Braithwaite. Téc: Marcelo Salles.