No CT do Ceará, Cuiabá encerra preparação para enfrentar o Fortaleza neste domingo

O Cuiabá finalizou sua preparação para enfrentar o Fortaleza neste domingo, 29, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Dourado luta para escapar da zona de rebaixamento, ocupando a penúltima colocação com 23 pontos, o Fortaleza vive um momento oposto, brigando nas primeiras posições da tabela, em terceiro lugar com 52 pontos.

O técnico do Cuiabá, Antonio Oliveira, terá reforços importantes para o duelo. O artilheiro Isidro Pitta retorna de suspensão e está confirmado entre os titulares, trazendo de volta a esperança de gols. Na defesa, o zagueiro Marllon, recuperado de uma fibrose na coxa, também está à disposição, mas sua presença entre os 11 iniciais ainda depende de sua condição física.

Mesmo com a volta de jogadores chave, o Cuiabá continua com desfalques. O volante Filipe Augusto, com lesão muscular, e o atacante André Luís, que trata de uma hérnia de disco, seguem fora do elenco. Para o Dourado, uma vitória seria crucial para evitar que a distância para os adversários diretos na briga contra o rebaixamento aumente.