Escalação: como Internacional e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 11 de setembro (11/09), em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, às 19h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Internacional



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

4-5-1: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Téc: Roger Machado