Escalação: como Botafogo e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Equipes se enfrentam hoje, 31, às 21 horas, no Nilton Santos (RJ), em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. Veja escalação confirmada das equipes

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 31 de agosto (31/08), em jogo da 25ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Nilton Santos, às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Botafogo

4-2-3-1: John; Mateo Ponte, Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus. Téc: Artur Jorge.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Moisés, Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda.