Escalação: como Cruzeiro e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, segunda-feira, 5 de agosto (05/08), em jogo da 21ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Kléber Andrade, às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Álvaro Barreal; Matheus Pereira, Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Téc: Fernando Seabra.