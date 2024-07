Escalação: como Fortaleza e São Paulo vão a campo pelo Brasileirão Serie A

O Fortaleza entra em campo neste sábado, 27, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, diante do São Paulo, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo as escalações do confronto:

Escalações

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Hércules e Matheus Rossetto; Marinho, Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São Paulo

4-5-1: Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Juan, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.