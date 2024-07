Escalação: como Criciúma e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Criciúma e Fortaleza se enfrentam hoje, 24, no Heriberto Hülse, pela 3ª rodada da competição nacional. Veja escalação confirmada das equipes

Criciúma e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de julho (24/07), em jogo da 3ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Heriberto Hülse (SC), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Criciúma

4-4-2: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Meritão, Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Éder. Téc: Tencati