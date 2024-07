"El Gato" da torcida do Fortaleza conta rotina como comerciante e promete tatuagem para Marcelo Paz

Após viralizar comemorando os gols de Juan Martín Lucero – com quem divide apelido – nas arquibancadas do Castelão, o ilustre torcedor detalhou ao O POVO a sua vida fora do estádio

Uma máscara de gato e um marcador permanente transformam Paulo Tomaz no “El Gato” da torcida do Fortaleza. Após viralizar nas redes sociais comemorando os gols de Juan Martín Lucero – com quem divide apelido – nas arquibancadas do Castelão, o ilustre torcedor detalhou ao O POVO a sua vida fora do estádio, o amor pelo Fortaleza e relação com a filha. Além disso, prometeu fazer uma tatuagem em homenagem a Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão do Pici.

Morador da “linda Barra do Ceará”, como descreve, Paulo tem 37 anos, trabalha como comerciante em uma feira na Beira Mar e dedica seus dias ao bem estar de sua filha, a pequena Hadassa, carinhosamente apelidada pelo pai de “El Gatita”, que lhe acompanha em todas as brincadeiras, e de sua esposa Cinthya, que é “mais centrada e aguenta as molecagens”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine