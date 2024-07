Escalação: como Flamengo e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de julho (11/07), em jogo da décima sexta rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Maracanã, às 20 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Flamengo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Matheus Gonçalves. Técnico: Tite