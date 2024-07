Textor acusa 4 jogadores do Fortaleza de manipulação e clube responde: "Confiamos na índole"

As denúncias do dono da SAF do Botafogo, John Textor, ganharam mais um capítulo. Em relatório divulgado no site do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o americano sugere que quatro atletas do Fortaleza teriam manipulado o resultado de uma partida contra o Palmeiras em 2022.

Sem apresentar provas, Textor afirmou, em abril deste ano, que cinco jogadores do São Paulo manipularam uma partida contra o Palmeiras, resultando em uma goleada de 5 a 0 no Brasileirão de 2023. Além do mais, acusou ainda quatro jogadores do Fortaleza de "excederem limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos" durante uma derrota também para o Palmeiras em 2022.

As alegações constam em um relatório disponibilizado publicamente pelo STJD. Diante disso, o auditor da instituição Mauro Marcelo de Lima e Silva recomendou nessa sexta-feira, 5, que o empresário fosse suspenso por seis anos e multado em R$ 2 milhões.