Fortaleza recebe Fluminense no Castelão para manter invencibilidade como mandante na Série A

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 7, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, contra o Fluminense, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando voltar a vencer para colar no G6 do Brasileirão. Há possibilidade, inclusive, do Leão entrar na zona de classificação para a pré-Libertadores, caso Athletico-PR, RB Bragantino e Cruzeiro tropecem.

Além disso, o time cearense tem a oportunidade de manter a invencibilidade como mandante na Série A. Em sete partidas atuando em solo alencarino, o Fortaleza registra quatro vitórias e três empates, com dez gols marcados e apenas quatro sofridos. Dos 20 pontos no Brasileirão, 15 (75%) foram conquistados em duelos realizados na Arena Castelão ou no Estádio Presidente Vargas.

Diante do Tricolor das Laranjeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o desfalque do volante Hércules. Contra o Vasco, na derrota por 2 a 0, recebeu cartão vermelho e cumpre suspensão automática. Ao todo, são seis ausências para enfrentar o Fluminense, com Martínez, Zé Welison, Kervin Andrade, Moisés e Pedro Rocha completando a lista.