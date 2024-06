Fortaleza recebe Juventude pelas quartas do Brasileirão Feminino A2 em briga pelo acesso

O momento decisivo chegou. Neste domingo, 30, o Fortaleza entra em campo diante do Juventude, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, em busca de dar o primeiro passo pela principal meta da temporada: o acesso à Série A1. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Leão no YouTube.

O importante embate, dividido em dois jogos, inicia-se com uma vantagem para as Leoas, que jogam em casa. Até aqui, a equipe tem 100% de aproveitamento como mandante no torneio nacional, com quatro jogos disputados em solo alencarino, quatro vitórias, 20 gols marcados e quatro tomados. Foram estes resultados que fizeram o Tricolor se classificar na terceira colocação do Grupo B, com 12 pontos.

Do outro lado, o Juventude chega com a expectativa de melhorar o desempenho jogando fora de casa: em quatro partidas, somou três derrotas e apenas uma vitória. Apesar das dificuldades como visitante, a equipe gaúcha se classificou para o mata-mata na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. Em todo o torneio, o Alviverde marcou 11 gols e foi vazado sete vezes.