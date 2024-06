Fortaleza x Palmeiras tem mais de 28 mil torcedores confirmados

Para sócios-torcedores, a confirmação de presença para o jogo pode ser feita por meio do site sociofortaleza.com.br, enquanto os ingressos são vendidos nas lojas físicas do clube e também no site Leão Tickets. Os bilhetes das inferiores Sul e Norte estão custando R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira. Confira demais valores:

Ao todo, estão confirmados 28.586 torcedores no Gigante da Boa Vista. 19.760 sócios-torcedores confirmaram presença no embate por meio de check-in, enquanto 8.826 ingressos já foram vendidos.

O Fortaleza divulgou na noite desta terça-feira, 25, a primeira parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Palmeiras. Pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30min, na Arena Castelão.

Inferior Sul/Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Contra o Palmeiras, o Fortaleza vai em busca de adentrar na primeira página da tabela da Série A. Ao final da 11ª rodada, o Leão do Pici ocupa a 11ª colocação com 14 pontos conquistados em 10 partidas. O Palestra Itália é o vice-líder do certame com 23 pontos em 11 jogos disputados.