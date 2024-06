Atlético-MG x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A; siga transmissão

Galo e Leão se enfrentam hoje, 23, às 18h30min, na Arena MRV, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Em busca de embalar de vez na Série A do Brasileiro e se aproximar do G-6 do torneio, o Fortaleza viaja até Belo Horizonte-MG, onde enfrenta o Atlético-MG, pela 11ª rodada do certame, às 18h30min, na Arena MRV. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Atlético-MG x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Atlético-MG x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook