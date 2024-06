Fortaleza irá enfrentar Rosário Central ou Internacional nas oitavas da Sul-Americana

O Fortaleza está cada vez mais perto de conhecer o adversário que irá enfrentar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite deste sábado, 8, a vitória do Internacional por 1 a 0 diante do Delfín, em partida atrasada pela quinta rodada do certame continental, definiu que a equipe colorada o e Rosário Central serão os times a disputar pela vaga do playoff G. Quem vencer os embates eliminatórios dos times irá enfrentar o Leão na próxima fase da competição da Conmebol.

O Tricolor do Pici se classificou de maneira direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao terminar a fase de grupos na primeira colocação do Grupo D com 13 pontos somados, superando respectivamente Boca Juniors, Nacional Potosí e Trinidense.

Os jogos da próxima fase do certame continental devem ocorrer entre os dias 14 e 21 de agosto. Pela campanha na competição, o Leão do Pici joga o primeiro embate fora de casa e decide a classificação na Arena Castelão.