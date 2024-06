Fortaleza desembarca com elenco completo para final do Nordestão diante do CRB

Equipes disputam a Orelhuda na tarde deste domingo, 9, às 16h30min, no estádio Rei Pelé. Tricolor do Pici possui vantagem após ter vencido o primeiro embate por 2 a 0

A delegação do Fortaleza desembarcou na tarde deste sábado, 8, em Maceió, para a disputa do título da Copa do Nordeste de 2024. Neste domingo, 9, as equipes se enfrentam às 16h30min, no estádio Rei Pelé, pelo segundo jogo da final do torneio regional.

Para o confronto, o grupo comandado pelo técnico argentino chegou na capital de Alagoas completo. Por se tratar de um jogo que vale título, o clube optou por viajar com todo o elenco tricolor, incluindo os não inscritos no torneio regional, como os atacantes Renato Kayzer e Breno Lopes.

Os atletas que atualmente ocupam o departamento médico também estão em Maceió. São eles: Calebe, com um edema muscular na coxa esquerda, e Marinho, com estiramento muscular na coxa direita. Em transição após após estiramento ligamentar no joelho direito, Lucas Sasha pode ser novidade para o embate.