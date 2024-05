Fortaleza vence Uda-AL e alcança 6ª vitória consecutiva no Brasileirão Feminino Sub-20

Com 21 pontos, Leoas ocupam provisoriamente a liderança do Grupo C do certame nacional de base

O Fortaleza segue fazendo bonito no Brasileirão Feminino Sub-20. Na tarde desta terça-feira, 21, jogando no estádio Rei Pelé, em Alagoas, as Leoas do Pici venceram o Uda-AL por 2 a 0. Tainá marcou os dois gols do Tricolor.

Com o resultado, a equipe comandada por Igor Cearense soma com 21 pontos e ocupa a liderança provisória do Grupo C do certame nacional de base, tendo como único concorrente pelo topo da chave o Flamengo, hoje com 18 pontos e que enfrenta o Botafogo — líder da chave D — na próxima quarta-feira, 22, às 15 horas, no estádio Luís Nazário de Lima, no Rio de Janeiro.

Até aqui, após oito jogos, as Leoas contabilizam sete vitórias e apenas um revés, contra o Botafogo. O time possui 17 gols marcados e sete tomados no campeonato. O grupo volta a campo na próxima quarta-feira, 5. quando recebe o Cegama no CT Ribamar Bezerra às 15 horas.