Escalação: como Vasco e Fortaleza vão a campo pela Copa do Brasil 2024

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam hoje, 21, às 21h30min, em São Januário (RJ), em partida de volta válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. Veja escalação confirmada das equipes

Vasco e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira, 21 de maio (21/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:

ESCALAÇÕES

Vasco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet; Adson, David e Vegetti. Téc: Rafael Paiva