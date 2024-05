Kuscevic vira pilar da defesa do Fortalezw e vive expectativa de ida à Copa América

Ainda faltam alguns ajustes, mas a defesa do Fortaleza vem mostrando uma certa evolução ao passar dos jogos. Isso muito passa pela presença - e o bom rendimento - de Benjamin Kuscevic. O zagueiro chileno, contratado no começo do ano por empréstimo, junto ao Coritiba-PR, logo ganhou a vaga de titular no time tricolor e, mais do que isso, a confiança da torcida e do treinador Juan Pablo Vojvoda.

Nas 16 vezes que esteve em campo, figurou no onze inicial em 15 delas, além de ter marcado um gol, contra o Fluminense-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil, quando o Leão venceu por 3 a 0. O defensor se destaca, especialmente, pelo desempenho seguro na bola aérea, sendo esse, uma das suas principais valências. Tanto é que, no período que esteve ausente por um desconforto muscular na coxa esquerda, a equipe demonstrou uma clara deficiência neste quesito.

No empate por 1 a 1, contra o Boca Juniors-ARG, na última quarta-feira, 15, pela Copa Sul-Americana, Kuscevic teve números expressivos. Em La Bombonera, o jogador teve a dura missão de marcar o centroavante uruguaio, Edison Cavani. E cumpriu bem o papel. Apesar do camisa 10 dos Xeneizes ter balançado as redes em raro momento de desatenção do atleta leonino, no geral a partida do zagueiro foi segura.