Potosí x Fortaleza ao vivo pela Copa Sul-Americana 2024; siga transmissão

Em busca de manter os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e garantir vaga antecipada no mata-mata, o Fortaleza enfrenta nesta quarta-feira, 8, a partir das 21 horas (de Brasília), o Nacional Potosí, da Bolívia, no EstádioVíctor Agustín Ugarte, pela quarta rodada da competição. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Potosí x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Potosí x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook