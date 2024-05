Corinthians x Fortaleza ao vivo pelo Campeonato Brasileiro 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam neste sábado, 4, às 21 horas, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza visita o Corinthians neste sábado, 4, às 21 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e quer voltar a vencer para subir na tabela de classificação. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Corinthians x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube