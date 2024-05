Fortaleza visita Corinthians em São Paulo para voltar a vencer na Série A

O Fortaleza visita o Corinthians neste sábado, 4, às 21 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e quer voltar a vencer para subir na tabela de classificação.

Na 11ª colocação, com cinco pontos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda não vence há duas partidas pela competição nacional, tendo empatado com Cruzeiro e RB Bragantino. No primeiro jogo, a equipe sofreu com a falta de repertório e pouco criou perigo ao time mineiro; já contra os paulistas, o desempenho foi melhor, apesar do tropeço.

O Corinthians, por sua vez, ocupa a 15ª posição, com quatro pontos, e busca a recuperação no torneio após registrar três jogos sem vitórias nas três primeiras rodadas. Contra o Fluminense, porém, conquistou o primeiro triunfo ao vencer por 3 a 0 na Neo Química Arena.