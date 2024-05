AMC fará operação no entorno do Castelão; veja vias afetadas

As principais vias que terão interferência da AMC serão os cruzamentos da Avenida do Contorno com Paulino Rocha, Rua Inês Brasil, Alberto Craveiro e outras interseções nas proximidades da região.

A intervenção da entidade municipal iniciará a partir das 15 horas no tráfego das Avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e na rotatória do estádio. Para a operação de controle de fluxo, a AMC utilizará cones em determinados trechos das vias visando a redução de velocidade e melhor trânsito de pedestres.

Ao fim do jogo, o deslocamento será facilitado com a abertura do canteiro central da Av. Paulino Rocha, próximo ao portão de saída do estacionamento. A medida melhora a fluidez das vias no sentido BR-116, Cidade dos Funcionários e Aldeota. Em caso de necessidade, os tempos semafóricos também serão ajustados para aumentar a fluidez de veículos.



Devido ao intenso fluxo no horário do jogo e a capacidade máxima do estacionamento atingida, a AMC recomenda que os torcedores saiam com pelo menos três horas de antecedência. Outras recomendações do órgão municipal são a atenção redobrada às normas de trânsito, atenção ao fluxo de pedestres e respeito aos limites de velocidade.

A AMC informa ainda que coibirá irregularidades com viaturas que circulam no entorno da praça esportiva. As vias de acesso serão ainda acompanhadas por meio das câmeras de videomonitoramento da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito.