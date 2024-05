Fortaleza é derrotado pelo Sport em 1 a 0 pelo Brasileirão Feminino A2

Com revés, Leoas perdem a oportunidade de alcançar a liderança do Grupo B do certame nacional

O Fortaleza entrou em campo no último sábado, 20, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A2 de 2024. No estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, Pernambuco, as Leoas foram superadas em 1 a 0 pelo Sport.

O tento da equipe pernambucana foi marcado no segundo tempo. Aos 19 minutos, após uma saída errada do grupo tricolor, Ísis recebeu um bom lançamento e mandou a bola para o fundo da rede. Com o revés, as Leoas do Pici perdem a oportunidade de encostar na liderança do Grupo B do certame nacional e seguem com três pontos somados.

O time feminino do Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 27, quando recebe o Vf4 no CT Ribamar Bezerra às 15 horas.