Escalação: como Trinidense e Fortaleza vão a campo pela Copa Sul-Americana 2024

Duelo entre as equipes ocorre nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas