Fortaleza busca vencer Maranhão fora de casa pela primeira vez; veja retrospecto

Equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 27, às 21h30min no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Último confronto foi há 24 anos

O Fortaleza visita nesta quarta-feira, 27, o Maranhão em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida acontece às 21h30min no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Enfrentando uma sequência negativa na competição, o Tricolor do Pici precisa vencer para se classificar e recuperar a confiança dos torcedores.

Sexto colocado do grupo A, o Maranhão apresenta uma campanha melhor que a do Leão, mesmo estando fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube comandado por Zé Augusto acumula 11 pontos e esbanja uma campanha de três vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 11 gols marcados – quatro a mais que o Leão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No retrospecto entre as equipes, o histórico é equilibrado. Ao longo das quatro oportunidades em que se enfrentaram, por três competições diferentes, os times conseguiram o saldo de dois empates e uma vitória de cada lado. O único triunfo do Leão, aliás, aconteceu em seus domínios, fazendo com que o Tricolor nunca tenha vencido o Maranhão fora de casa.