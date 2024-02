Sport x Fortaleza ao vivo pela Copa do Nordeste 2024; siga transmissão

Após confirmar a vaga nas semifinais do Campeonato Cearense, o Fortaleza vira a página do Estadual e volta a focar na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 21, o Leão do Pici vai até a Arena Pernambuco, onde enfrenta o Sport às 21h30min pela quarta rodada da fase de grupos do torneio regional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Sport x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sport x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook