Fortaleza x América-RN ao vivo pela Copa do Nordeste 2024; siga transmissão

Pela rodada inicial da Copa do Nordeste 2024, o Fortaleza recebe a equipe do América-RN, na Arena Castelão, às 16 horas. O Tricolor de Aço começa sua caminhada em busca do terceiro título do torneio regional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Como chegam Fortaleza e América-RN

Para o embate, o Leão terá todo o time disponível, com exceção do volante Hércules que vive pós-operatório após lesão ligamentar no joelho esquerdo. Com isso, a expectativa é que o técnico Juan Pablo Vojvoda, que renovou contrato com o clube nesta sexta, 2, coloque o melhor time em campo. O Fortaleza vai em busca do terceiro título no torneio.





O adversário América-RN terá uma escalação modificada. Para o embate, a equipe potiguar conta com três desfalques e duas dúvidas. No departamento médico, o atacante Rafinha, o volante Vini Guedes e o goleiro Carlão não poderão entrar em campo, bem como o volante Lucas Gabriel e o atacante Gustavo Custódio, que se recuperam de cirurgia.