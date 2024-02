Adversário do Fortaleza, América-RN está invicto na temporada; veja números

Adversário do Fortaleza no sábado, 3, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, o América-RN está invicto na temporada. O time potiguar disputou cinco partidas em 2024, registrando quatro vitórias e um empate. No período, foram 13 gols marcados e nenhum sofrido.

O Mecão entrou em campo pela última vez no dia 29 de janeiro, contra o Globo, em duelo atrasado da 2ª rodada do Campeonato Potiguar. Com gols de Salazar, Giovani, Souza (2x), Rodrigo Henrique, Gustavo Henrique e Buiú, o América-RN venceu por 7 a 0. Com 13 pontos conquistados, lidera o Grupo A do Estadual.

O embate diante do Fortaleza será o de maior enfrentamento do Alvirrubro até aqui. Antes do Globo (2x), o América-RN havia enfrentado Santa Cruz-RN, e Potyguar (2x).