Athletico x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Athletico e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 8 de novembro (8/11), pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 20 horas (de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Athletico e Fortaleza

Athletico

4-4-2: Bento; Erick, Thiago Heleno, Matheus Felipe e Vinicius Kauê; Fernandinho, Vitor Bueno e Alex Santana; Cuelo, Canobbio e Rômulo. Técnico: Wesley Carvalho

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison e Lucas Crispim; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda



Como chegam Fortaleza e Athletico para o jogo



Com 11 pontos de diferença para o G-6, zona que garante ida a fase preliminar do principal torneio do continente, o Tricolor não tem outra alternativa além de vencer. O momento também pede uma reação imediata do time comandado por Vojvoda. Isso porque nos últimos cinco jogos do Fortaleza, quatro pelo Brasileirão e a final da Sul-Americana diante da LDU-EQU, o escrete vermelho-azul-e-branco não venceu um embate sequer. Foram quatro derrotas e um empate — este na decisão da Sula —, rendimento que distanciou o Leão do G-6.