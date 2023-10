Fortaleza x América-MG ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Após se classificar para a final da Sul-Americana, o Fortaleza recebe o América-MG, na Arena Castelão, buscando se aproximar do G-6 do Brasileirão e consolidar a boa campanha na competição. A bola rola às 18h30min. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Fortaleza e América-MG

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

América-MG

5-3-2: Aguerre; Rodriguinho, Iago Maidana, Danilo Avelar, Ricardo Silva e Nicolas; Juninho, Martinez e Cazares; Everaldo e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Como Fortaleza e América-MG chegam para o jogo

Apesar do inevitável pensamento na final da Sula contra a LDU, do Equador, o elenco do Fortaleza não quer deixar de lado o Brasileirão, sobretudo por também ser uma fonte segura de classificação para a Libertadores de 2024. Para a partida, Vojvoda ainda não deve contar com Marinho. O atacante está em processo de recuperação de uma lesão e será ausência.

O América-MG amarga a vice-lanterna da competição nacional, com 18 pontos. Além da situação ruim na tabela, o desempenho da equipe nos jogos também não tem sido positivo. O técnico Fabián Bustos não terá o volante Alê, mas conta com o retorno do zagueiro Maidana e do atacante Felipe Azevedo.