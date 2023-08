Fortaleza x América-MG ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

Fortaleza e América-MG se enfrentam hoje, quinta, 31 de agosto (31/8), pelo segundo duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

O América-MG, por sua vez, vive fase completamente oposta. Na Série A, o Coelho é o último colocado, com apenas 13 pontos conquistados em 20 jogos. Por isso, existe até mesmo a possibilidade do clube mineiro utilizar uma equipe mista, para que possa entrar em campo com força máxima no duelo do final de semana, pelo Brasileirão.