Fortaleza x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Em meio aos jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza também terá um compromisso importante pelo Brasileirão e precisará dividir o foco. Na noite deste domingo, 27, às 18h30min, o Tricolor recebe o Coritiba, no Estádio Presidente Vargas, pela 21ª rodada da competição. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Escobar; Caio Alexandre, Pedro Augusto e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Téc: Vojvoda

Coritiba

4-5-1: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Reinaldo e Jamerson; Matheus Bianqui, Bruno Gomes e Sebastian Gomez, Robson, Marcelino Moreno e Diogo Oliveira; Edu. Téc: Thiago Kosloski

Como Fortaleza e Coritiba chegam para o jogo

A tendência é de que Vojvoda utilize uma equipe modificada contra o Coritiba, em função do desgaste dos atletas e dos jogos da Sul-Americana. Uma das exceções pode ser o volante Caio Alexandre, que está suspenso para a partida de volta das quartas de final do torneio continental.

O clube do Pici não possui desfalques por suspensão, mas tem baixas por lesão. Calebe (estiramento ligamentar no joelho direito) e Machuca (entorse no tornozelo direito) entraram há pouco tempo no departamento médico e não enfrentam o Coxa. Hércules e Pedro Rocha seguem no pós-operatório da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



Pelo lado do Coritiba, são três desfalques: Willian Farias (lesão na posterior da coxa esquerda), Jean Pedroso (lesão), e Kaio César (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).