América-MG x Fortaleza ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

América-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta, 24 de agosto (24/8), pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de América-MG e Fortaleza

América-MG

4-3-3: Cavichioli; Daniel Borges, Éder, Esteban Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez, Juninho e Emmanuel Martínez; Paulinho Boia, Wellington Paulista e Pedrinho. Téc: Fabián Bustos

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Téc: Vojvoda

Como chegam América-MG e Fortaleza para o jogo

Embora seja o primeiro duelo entre as equipes, o jogo é de suma importância. Contra o Libertad-PAR, o Fortaleza conseguiu vencer o duelo fora de casa e isso fez total diferença no embate da volta, já que deu a possibilidade do Tricolor avançar de fase com um empate — cenário que se concretizou. O bom momento do Leão, marcado por dois triunfos consecutivos na Série A, faz com que o time cearense chegue com a moral elevada no Independência.