Criança que viralizou com desenho do Fortaleza em prova é convidada para jogo do clube

Nas últimas semanas, a pequena Maria Cecília, de apenas sete anos, viralizou após desenhar o escudo do Fortaleza em questão de prova e ganhar meio ponto. No entanto, nessa última sexta-feira, 11, o técnico tricolor, Juan Pablo Vojvoda, visitou a criança em sua escola fez com que a professora Gemima Lima desse o meio ponto que faltava para o 10.

Porém, além de tirar nota máxima na avaliação, Maria Cecília foi convidada pelo zagueiro Titi, seu principal jogador do elenco leonino, para ir ao Castelão assistir o duelo entre Leão do Pici e o Santos, neste domingo, 13, às 18 horas, pela Série A do Brasileiro. Além disso, a menina irá entrar em campo junto ao defensor.

Relembre a história

A pequena Maria Cecília, de apenas 7 anos de idade, virou notícia na última sexta-feira, 4, após responder a uma questão de prova de uma forma meio inusitada. A professor Germima Lima pediu aos seus alunos que desenhassem algo que remetesse à cidade em que residem— no caso, Fortaleza. A criança, então, desenhou o símbolo do seu clube do coração.



A resposta, claro, gerou repercussão. A torcedora do Tricolor adquiriu esta paixão dentro de casa. Os pais são torcedores do Leão do Pici e passaram o amor para Maria Cecília. A primeira experiência no estádio foi neste ano e não faz tanto tempo: no último dia 16 de julho, foi à Arena Castelão pela primeira vez para assistir ao jogo contra Cuiabá.