Goiás x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Goiás e Fortaleza se enfrentam hoje, 5, às 18h30min, no estádio da Serrinha (GO), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023.

O Fortaleza entra em campo neste sábado, 5, às 18h30min (de Brasília), contra o Goiás, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Goiás x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Goiás x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Goiás e Fortaleza

Como chegam Goiás e Fortaleza para o jogo

Para a partida, Juan Pablo Vojvoda tem apenas um desfalque: o atacante Guilherme, por suspensão automática após receber o 3° cartão amarelo. A ausência do ponta-esquerda pode ser preenchida por Imanol Machuca. O zagueiro Emanuel Brítez, desfalque na derrota contra o RB Bragantino, volta a ficar à disposição da comissão técnica, assim como o lateral-direito Tinga, titular contra o Libertad, que retornou de lesão. Pedro Augusto, que esteve entre os destaques em solo paraguaio, deve ser mantido no time inicial.

Pelo lado goiano, o técnico Armando Evangelista tem três desfalques, entre eles o zagueiro Bruno Melo, que está cedido ao Goiás por empréstimo do Fortaleza e, por vínculo contratual, não estará à disposição. O lateral-esquerdo Sander e o meio-campista Diego, no departamento médico, completam a lista de ausências do Esmeraldino.