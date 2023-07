Palmeiras x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, 22, às 16 horas, no Allianz Parque (SP), em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, 22, às 16h00min, no Allianz Parque (SP), em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Após a derrota para o Cuiabá, o Tricolor do Pici quer reencontrar o caminho das vitórias. Para isso, terá que passar pelo time do técnico português Abel Ferreira, que vive seu momento mais irregular desde que chegou ao Brasil. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Palmeiras x Fortaleza ao vivo: ouça via YouTube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Palmeiras x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony. Técnico: Abel Ferreira.





Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Marinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda



Como chegam Palmeiras e Fortaleza para o jogo

Na nona colocação, com 23 pontos, o Fortaleza está na cola do Alviverde, que figura no sexto lugar, com 25. Naturalmente, uma eventual vitória do time cearense não só o faz ultrapassar o rival paulista na tabela, como também pode ocasionar em um cenário bem interessante ao término da rodada a depender de alguns outros resultados paralelos. No melhor dos panoramas, o Leão pode alcançar até o G4.

Adversário do Fortaleza, o Palmeiras vive um momento de pressão potencializado pelo incômodo — e incomum — jejum de vitórias que acumula em competições nacionais. Considerando duelos pela Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo São Paulo, e a Série A, o Alviverde soma sete jogos sem triunfos, com quatro derrotas e três empates. Neste recorte, o único resultado positivo foi a goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar-BOL, pela Libertadores.