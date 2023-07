Flamengo x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, 1, às 18h30min, no Maracanã (RJ), em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Com uma sequência de três vitórias consecutivas, o Fortaleza busca se consolidar na parte de cima da tabela da Série A do Brasileiro. Para isso, os comandados de Juan Pablo Vojvoda vão até o Rio de Janeiro, onde, no Maracanã, enfrentam o Flamengo, pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Flamengo e Fortaleza

Flamengo:

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa. Téc: Sampaoli



Fortaleza:

João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda

Como chegam Flamengo e Fortaleza para o jogo

Sem o zagueiro Titi, mas com o retorno de Brítez, o Fortaleza tenta surpreender, mais uma vez, o Flamengo fora de casa. Na temporada passada, o Tricolor do Pici venceu no Maracanã por 2 a 1, gols de Robson - que já deixou o clube - e Hércules. Agora, busca aproveitar a boa situação pós-Data Fifa para sair vitorioso em terras cariocas.

O Rubro-Negro vem de vitória na Libertadores por 4 a 0 frente ao Aucas, da Venezuela. No Brasileiro. o time de Sampaoli venceu o Santos, na última rodada, fora de casa, pelo placar de 3 a 2.