Fortaleza x Palmeiras ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

O verbo "acreditar" tem sido repetido como mantra no Pici desde segunda-feira, 29, quando o Fortaleza iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras, hoje à noite, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para o Castelão, iniciando às 19 horas.

Derrotado por 3 a 0 na ida, no Allianz Parque, o Tricolor precisa ganhar do Verdão com uma diferença mínima de três gols para estender a partida à disputa de pênaltis. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Palmeiras ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Palmeiras ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Palmeiras

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Yago Pikachu; Guilherme, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Dudu e Rony. Téc: Abel Ferreira

Como Fortaleza e Palmeiras chegam para o jogo

Do lado do Fortaleza, além da saída de Moisés para o Cruz Azul, do México, o time de Vojvoda terá fora mesmo estão o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, ambos no departamento médico há semanas.

O Palmeiras de Abel Ferreira também tem desfalques. O lateral-direito Marcos Rocha não veio com a delegação, por conta de um edema na coxa esquerda. Além dele, o atacante Artur não pode jogar por já ter atuado na competição pelo RB Bragantino.

Além da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, está em jogo a premiação de R$ 4,3 milhões.