Fortaleza x San Lorenzo ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

O Fortaleza pode garantir classificação antecipada para uma das etapa seguintes da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, 24. Para isso, precisa vencer o San Lorenzo-ARG no Castelão, em jogo marcado para iniciar às 19 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x San Lorenzo ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x San Lorenzo ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e San Lorenzo

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Tinga; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Calebe, Moisés, Romero. Téc: Vojvoda



San Lorenzo-ARG

3-4-3: Batalla; Gastón Campi, Pérez, Sánchez; Luján, Jalil Elías, Perruuzzi, Maroni; Braida, Bareiro, Nicolás Blandi. Téc: Rubén Insua

Como Fortaleza e San Lorenzo chegam para o jogo

As duas equipes têm baixas para a partida que marca o início dos duelos de volta no Grupo H. O Fortaleza ainda não deve contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que se recupera de um trauma no pé esquerdo — Fernando Miguel e Pedro Rocha vão ficar mais tempo sem atuar —, e tem como dúvida os retornos do zagueiro Marcelo Benevenuto e do atacante Thiago Galhardo. Os dois iniciaram o trabalho de reapresentação com o restante do time na segunda-feira, 22, mas não estavam em transição no boletim médico passado.

O San Lorenzo tem quatro desfalques certos. A começar pelo zagueiro Federico Gattoni. Expulso contra o Palestino, ele cumprirá suspensão automática. Outro defensor, Gastón Hernández não viajou por estar com sobrecarga na parte posterior das duas coxas. Quanto ao atacante Nahuel Barrios, sofreu entorse no tornozelo esquerdo. Já o jovem lateral-direito Agustín Giay, defende a Argentina no Mundial Sub-20.