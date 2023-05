Palmeiras x Fortaleza ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

Palmeiras e Fortaleza abrem uma das disputas mais aguardadas das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 17, a partir das 19 horas, no Allianz Parque. O duelo inédito no torneio coloca frente a frente dois times com ideias de jogo bem consolidadas, fruto do trabalho das duas comissões técnicas mais longevas do Brasil. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Palmeiras x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Palmeiras x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga; Tabata, Dudu e Rony. Téc: Abel Ferreira

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Zanocelo, Caio Alexandre, Hércules e Yago Pikachu; Romarinho e Lucero. Téc: Vojvoda

Como Palmeiras e Fortaleza chegam para o jogo

Proteger a zaga é uma boa ideia para o Leão, que só tem Brítez e Titi como atletas da posição disponíveis para a partida. Ceballos, Bernardo Schappo e Alix Vinicius estão com a delegação em São Paulo, mas o primeiro está suspenso e os outros dois já atuaram por outras equipes no torneio, por isso estão vetados pelo regulamento. Benevenuto está lesionado.

O Palmeiras também tem alguns desfalques. O mais importante deles é o atacante Artur, que marcou dois gols nos últimos três jogos. Ele já defendeu o RB Bragantino na Copa do Brasil antes. O lateral-direito Marcos Rocha, que iniciou período de transição, é tratado como dúvida.

Em contrapartida, Zé Rafael e Piquerez voltam de suspensão na Série A. Para a vaga de Artur, há uma disputa entre Endrick e López.