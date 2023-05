Fortaleza x São Paulo ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

O Fortaleza enfrenta o São Paulo na noite desta quinta-feira, 11, em mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro Série A. A partida, válida pela quinta rodada da competição nacional, será disputada na Arena Castelão e terá início às 20 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x São Paulo ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x São Paulo ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e São Paulo

Fortaleza

3-5-2: Kolzlinki; Tinga, Brítez, Titi; Lucas Crispim, Zé Welison, Caio Alexandre, Pikachu e Pochettino, Yago Pikachu; Guilherme e Silvio Romero. Téc: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo

4-3-3: Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco, Patryck; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson; Marcos Paulo, Calleri e Wellington Rato. Téc: Dorival Júnior.

Como Fortaleza e São Paulo chegam para a partida

Para a partida contra o São Paulo, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve ter o atacante Juan Martín Lucero de volta ao time. O argentino está totalmente recuperado de lesão e treinou normalmente com o restante dos jogadores nesta semana. O centroavante é um dos principais destaques e segundo maior goleador do elenco com 12 gols.

Porém, também existem dúvidas no Pici. Os atacantes Thiago Galhardo, com trauma na coxa, e Moisés, com um trauma no pé direito, foram substituídos antes do segundo tempo contra o Corinthians e não tem presença garantida no duelo.

O São Paulo, por sua vez, chega em um momento diferente em relação ao Fortaleza. Vivendo um processo de reorganização, o time paulista chega para o confronto sem grandes desfalques. A única baixa será Jandrei, goleiro reserva, que sofreu um trauma na mão esquerda e permaneceu em São Paulo para ser reavaliado.