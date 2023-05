Fortaleza: Paz pede punição a atletas envolvidos com apostas e fará reunião com elenco

Em contato com o Esportes O POVO, mandatário tricolor revelou sentimento de tristeza com esquemas de manipulação e pede que investigações sejam intensificadas

Ciente de toda a “Operação Penalidade Máxima II”, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, conversou com o Esportes O POVO nesta quarta-feira, 10, sobre o tema. Na oportunidade, o mandatário tricolor revelou sentimento de tristeza com esquemas de manipulação.

“Meu sentimento é de tristeza, meu sentimento é de chateação por tudo isso. A gente que gosta de futebol, que ama o futebol, que sabe que a essência do futebol é a disputa limpa, ficamos muito tristes com tudo isso”, disse.

Além disso, o dirigente também pediu que as investigações do MP-GO sejam intensificadas e que as punições aos envolvidos sejam rígidas.



“Por outro lado, já que está aparecendo, que apareça tudo! Que todos os envolvidos possam ser denunciados, possam ser realmente transparentes do que está acontecendo para que as pessoas saibam, e que isso seja eliminado do futebol. Que todos que se envolveram apareçam, e seja mostrado para a sociedade que as pessoas estão envolvidas e que as punições sejam muito fortes, duras, rígidas, exemplares para que outros, futuramente, não queiram fazer o mesmo”, afirmou Paz.



Reunião com o elenco

Ao ser questionado se o Fortaleza promoverá algum tipo de orientação com seus atletas sobre o tema, o presidente revelou que, ainda nesta semana, realizará uma reunião com o elenco principal.

“Nós vamos realizar uma reunião com os atletas ainda essa semana. Em caráter orientativo, instrutivo, de alinhamento, de valores de princípios. É um tema que não pode passar despercebido, não pode deixar sem uma troca de ideias, informação, então ainda essa semana a gente vai ter uma reunião com os jogadores”, revelou.

Paz também comentou sobre a possibilidade de existir algum jogador do Leão do Pici com envolvimento em esquemas de manipulação. “A gente espera, torce, que não tenha nenhum caso e ligado ao clube. Nem do atual elenco, nem quem já tenha passado por aqui. É o que eu torço, torço que não, mas caso tenha, mas caso apareça, a gente vai lidar de uma maneira exemplar, que sirva de exemplo pra todos.”



Paralisação do Brasileirão

Com rumores sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro, Paz revelou que não vê motivo para isso ocorrer. Nesta quinta-feira, 11, inclusive, o Fortaleza entra em campo diante do São Paulo pela Série A, em jogo da quinta rodada.

“A princípio não vejo o porquê da paralisação do campeonato, por mais casos que tenham. E que possam vir a surgir. Não sabemos quantos. Mas o entretenimento como um todo, o futebol tem seus contratos, tem sua programação, tem seu calendário e não é justo parar por causa de uma minoria, porque por mais que cresça um pouco mais o número de casos e, infelizmente, é o que parece que está se revelando, não vejo que a indústria do futebol tem que parar nesse momento por isso.”

“Falo nesse momento e nós estamos nos aproximando também de uma data FIFA onde naturalmente o calendário vai parar, então caso tenha-se a necessidade de algum estudo de alguma ação mais contundente a nível de competições, tem um 'períodozinho' natural já de parar aí pela data FIFA para reorganizar algo”, completou.



Clubes são vítimas

Ao fim, o mandatário afirmou que os clubes de futebol são vítimas na operação, já que não têm controle sobre as decisões individuais de cada atleta.

“Os clubes e as instituições são vítimas desse tipo de situação, não têm controle nenhum sobre uma atitude individual de algum jogador que, pra um benefício financeiro, tomou uma decisão premeditada. Então o clube é vítima porque os clubes trabalham pra ganhar jogos, pra ganhar, pra dar melhor condições esportivas, de buscar resultados e quando alguém, por uma atitude individual faz algo pra ter um benefício financeiro, o clube é vítima. Então o clube não pode ser penalizado por nada a menos que algum clube tenha participado de algo, o que em nenhum momento até agora foi divulgado.”



*Com informações de Guilherme de Andrade