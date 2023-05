Corinthians x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Corinthians e Fortaleza se enfrentam hoje, 8, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza terá uma missão difícil nesta segunda-feira, 8, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023. Jogando fora de casa, em São Paulo, a equipe tricolor encara o Corinthians na Neo Química Arena, às 20 horas, em jogo válido pela quarta rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Corinthians x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Corinthians x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Corinthians e Fortaleza

Corinthians

4-3-3: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Pedro. Téc: Vanderlei Luxemburgo

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules; Calebe, Moisés e Thiago Galhardo. Téc: Juan Pablo Vojvoda

Como Corinthians e Fortaleza chegam para o jogo

Almejando subir na tabela de classificação, o time de Vojvoda deve ter força máxima para o duelo diante do Timão, incluindo o atacante Thiago Galhardo. Na sexta, 5, o camisa 91 foi punido pelo STJD devido a expulsão na semifinal da Copa do Nordeste. Porém, neste domingo, 7, o Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo e o jogador poderá atuar diante do Timão.

Se a boa notícia para a torcida tricolor é essa, a má é que o zagueiro Marcelo Benevenuto não poderá atuar nesta segunda. O defensor não viajou com o elenco para São Paulo e ficou na capital cearense para tratar lesão sofrida contra o Estudiantes de Mérida, na última quinta-feira, 4.

O Corinthians, por sua vez, terá apenas um desfalque por lesão: Renato Augusto, que segue em recuperação após cirurgia no joelho. A expectativa é que Luxa escale um time com força máxima.