Fortaleza x Fluminense ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Após uma sequência de três jogos fora de casa, o Fortaleza volta a atuar na Arena Castelão na tarde deste sábado, 29, para receber o Fluminense, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30min. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Fluminense ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Fluminense ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Fluminense

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Moisés, Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda



Fluminense

4-3-3: Fábio; Guga, Nino, Manoel, Alexsander; André, Lima, Pirani; Alan, Lelê, John Kennedy. Tec: Fernando Diniz



Como chegam Fortaleza e Fluminense para o jogo

Embalado na temporada, o Fortaleza tem confronto direto contra o Fluminense pelo topo da classificação da Série A. Em busca dos três pontos, o Tricolor do Pici encara o líder da competição neste sábado, 29, às 16h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão.



O time carioca lidera o campeonato, com seis pontos. O Leão, por sua vez, está na terceira posição, com quatro pontos. O embate de tricolores, portanto, será um duelo direto pelas primeiras posições na tabela. Vitória pode representar, inclusive, a liderança no campeonato.

O Tricolor do Pici defende invencibilidade de oito partidas na temporada. O último revés do time de Vojvoda foi contra o rival Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, no dia 29 de março. Deste então, foram seis vitórias e dois empates. (Com Juliete Costa)

