Vojvoda é ovacionado ao chegar na celebração do penta do Fortaleza, na Beira-Mar

O técnico argentino marcou presença no evento de comemoração do pentacampeonato estadual do Leão do Pici na manhã deste domingo, 16, na Beira-Mar

A manhã deste domingo, 16, foi de comemorações para os torcedores do Fortaleza. Oito dias após conquistar um inédito pentacampeonato estadual para a história do clube, os tricolores se reuniram na Beira-Mar, da capital cearense, para celebrar a conquista do último final de semana através de uma micareta, com diversas atrações musicais.

Quem marcou presença no festejo foi o técnico Juan Pablo Vojvoda, que é considerado por muitos como o maior de toda a história do clube cearense. Ao chegar no local, o argentino foi ovacionado por torcedores e distribuiu alguns autógrafos na entrada do trio elétrico, onde permaneceu durante o evento.

“O Vojvoda, ao meu ver, é o maior treinador da história do clube pelas conquistas que ele conseguiu: o pentacampeonato, levou o time para a Libertadores, conseguiu reerguer o time mesmo com a lanterna. Então eu acho que é o maior treinador do time. Rogério Ceni tem os seus méritos, também acho que foi um dos grandes treinadores, mas o Vojvoda é o meu preferido”, disse Nayara Matias, torcedora do Fortaleza presente no evento comemorativo.

