Pikachu treina em campo no dia seguinte a sofrer pisão em jogo

Apesar de ter saído do campo de maca para o vestiário, após levar um pisão no pé direito, na partida entre Fortaleza e Ferroviário, domingo, 19, no Castelão, o jogador Yago Pikachu treinou normalmente nesta segunda-feira, 20, no centro de excelência Alcides Santos.

O atleta foi avaliado pelo departamento médico e faz um tratamento preventivo com gelo, mas não precisou de exames de imagem, o que indica que não houve gravidade de lesão. Nas fotos divulgadas pelo clube, o atleta aparece trabalhando em campo com os demais jogadores.

Não se sabe, no entanto, se Vojvoda vai levar o camisa 22 para Recife, onde o Tricolor encara o Santa Cruz na quarta-feira, 22, às 21h30min. O atleta pode ser preservado para uma recuperação completa.

Além disso, nove jogadores do elenco Sub-20 treinaram com o time principal nesta segunda e o comandante do Leão pode optar por compor a delegação que vai para o próximo jogo com alguns deles.

