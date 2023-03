Cerro Porteño x Fortaleza ao vivo pela Copa Libertadores 2023; siga transmissão

Uma semana após o duelo no Castelão, Fortaleza e Cerro Porteño voltam a se enfrentar na noite de hoje, a partir das 19 horas, em Assunção, para saber quem segue adiante na Libertadores, para a fase de grupos, e, consequentemente, quem ficará com vaga de consolo na Copa Sul-Americana. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Cerro Porteño e Fortaleza

Cerro Porteño

4-4-2: Jean; Espínola, Patiño, Robert Piris e Gabriel Báez; Cláudio Aquino, Á. Cardozo Lucena, Wilder Vieira e Federico Carrizo; Churín e Morales. Téc: Facundo Sava

Fortaleza

3-4-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi; Hércules, Caio Alexandre, Pochettino, Lucas Crispim; Thiago Galhardo, Romarinho, Lucero. Téc: Vojvoda

Como chegam Cerro Porteño e Fortaleza para o jogo

Como venceu em Fortaleza por 1 a 0, o Ciclone tem vantagem de jogar pelo empate em casa, no estádio General Pablo Rojas. Cabe ao Leão, portanto, tentar vencer a partida, mas somente um placar por dois ou mais tentos de diferença elimina o Cerro no tempo normal. Caso o Tricolor do Pici ganhe com um gol de diferença, a decisão será nas cobranças de pênaltis.



Além da vantagem construída, o técnico Facundo Sava poupou todo o time titular do Cerro no jogo de segunda-feira, 13, pelo Campeonato Paraguaio, à exceção do goleiro Jean, pensando na decisão com o Fortaleza, enquanto Vojvoda precisou utilizar algumas peças que devem iniciar a partida de hoje no Clássico das Cores de domingo, 12, pelo Estadual. (Com Brenno Rebouças)



